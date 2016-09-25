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أمير القصيم: اليوم الوطني حافز للاتجاه نحو المستقبل

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تقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم احتفاء المنطقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السادس والثمانين للمملكة، وذلك عبر "مسيرة وطن" راجلة بطريق الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة بريدة بمشاركة رجال الأمن وأفراد الكشافة وطلاب المدارس وقافلة العقيلات "الخيول والإبل" ومجموعة من السيارات الكلاسيكة، بحضور عدد من المسؤولين وأعيان وأهالي مدينة بريدة. وهنأ سمو أمير منطقة القصيم الجميع بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السادس والثمانين للمملكة، مؤكداً أنه مصدر إلهام بما قام به الأجداد والآباء الأبطال، الذين سطَروا أروع الملاحم البطولية، من أجل أن نحيا ونعيش في وطننا بكل دفئه وعطائه، والتي انتهت بتوحيد البلاد ووضعها في المسار الأممي اللائق بها، وحافز للاتجاه نحو المستقبل بكل المعطيات التنموية التي وضعتها تلك الملحمة بين المواطنين وقيادتهم الرشيدة عبر السنوات.

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