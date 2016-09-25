أشلاء في شوارع حلب.. والأطباء يلجأون إلى البتر

مشاهد مروعة تضم بركا من الدماء وجثثا مشوهة ومشافي تغص بالجرحى، سادت الاحياء التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة في حلب، بعد أن أمطرتها الطائرات السورية والروسية بوابل من القنابل والصواريخ.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس في احد المشافي القليلة المتبقية في الجزء الشرقي من المدينة جرحى ممددين على الارض بسبب النقص في عدد الاسرة.

وقال الطبيب احمد الذي فضل عدم الكشف عن هويته واسم المشفى خوفا من استهدافه بالقصف: "إن الجرحى يموتون امام اعيننا فيما نحن عاجزون".

وشاهد المراسل جريحين على الاقل في الثلاثينيات يلفظان أنفاسهما، فيما تجمعت تحت سريريهما بركتان كبيرتان من الدم.

وقال الطبيب احمد ايضا: "لقد استقبلنا 60 جريحا في ساعات الصباح وحدها" مضيفا "لقد اضطررنا الى القيام بعمليات بتر كثيرة لابقاء الجرحى على قيد الحياة لأننا عاجزون عن معالجتهم".