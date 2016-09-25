"البيئة" تحرر 22 محضر حرق قش أرز بالشرقية

حررت إدارة شئون البيئة بمحافظة الشرقية، 22 محضرا جديدا للمزارعين لقيامهم بحرق قش الأرز، وذلك من خلال حملات مكبرة شنتها بالاشتراك مع شرطة المسطحات جهاز شئون البيئة والزراعة.



> و في ذات السياق، قال فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية، فى تصريح صحفى، إن لجنة من الوزارة قامت بالمرور، أمس السبت، على مراكز الزقازيق ( أبو حماد وفاقوس وأبو كبير وههيا) وذلك لمنع حرائق قش الأرز والمرور على مراكز التجميع وكومات الأسمدة العضوية والأعلاف غير التقليدية.

وأشار إلى أنه بلغت المساحة المنزرعة داخل محافظة الشرقية 266594 فدان أرز، حيث يوجد عدد 180 متعهدا يتم دعمهم لإنشاء مواقع لتجميع قش الأرز وذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ودعم من وزارة البيئة.



> وناشد المزارعين بعدم التخلص من القش بالحرق وتسليمه للمتعهدين، مؤكدا توقيع أقصى الغرامات المالية على المخالفين بجانب العقوبات القانونية.