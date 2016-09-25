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سعر الدولار اليوم الأحد 25/9/2016 في السوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الأحد 25/9/2016 في السوق السوداء سعر الدولار اليوم الأحد 25/9/2016 في السوق السوداء

اليوم، حيث ارتفاع العملة الخضراء في السوق الموازي ما زال هو السائد في تداول العملات في ، ومع قيام باغلاق معظم شركات الصرافة، كشرت السوق الموازية عن أنيابها، وأعلنت الارتفاع التدريجي، حيث ترتفع العملة الخضراء تقريبا كل يومين أو ثلاثة دون رقيب، مع حالة من الامتناع عن البيع طمعا في مكاسب جديدة.

على جانب آخر ما زالت البورصة المصرية تواصل خسائرها المتتالية، حيث تراجعات المعاملات بمعدل 5.5 مليار جنيه، وأكدت تقارير أن مؤشرات السوق الرئيسية قد انخفضت، وذلك بشكل جماعي مع هبوط للمؤشرات الثانوية أيضا في سابقة خطيرة، تهدد بانهيار الاقتصاد المصري، ما لم تتخذ الحكومة خطوات إيجابية لحل أزمة سعر الدولار.

وقال خبير أسواق المال، أنه يجب جذب الاستثمارات من الخارج، وليس الحد من الاستيراد أمو منع خروج الدولار، وأضف أن خروج العديد من الشركات من البورصة أدى إلى انهيار سوق المال، وأضاف أن سوق البورصة هو أهم وسيلة لجذب الاستثمارات الغير مباشرة، حيث توجد عراقيل كبيرة على الاستثمارات المباشرة.

سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم الأحد 25/9/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر مقابل الجنيه إلى 12.65 جنيه للشراء مقابل 12.85 جنيه للبيع، بعد قرار الحكومة بالتوقف عن الاستيراد العشوائي، ووجود ندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى غموض سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وفي البنوك المصرية استقر السعر الرسمي للدولار عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع، حيث يتنازل الفرد عن ما يمتلكه من العملات الأجنبية لصالح البنك، مقابل الحصول على شهادات عائد 15% السنوية، ويهدف هذا القرار توفير عملة صعبة للبلاد من اجل السيطرة على العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

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