نشاط الغدة الدرقية والهربس العصبى أهم أسباب الشعور بالألم تحت الإبطين

هناك العديد من الأسباب المحتملة لحدوث ألم تحت الإبط، فقد يحدث الألم تحت إبط واحد أو تحت الإبطين، ورصد موقع Health Digezt بعض هذه الأسباب لحدوث الألم تحت الإبطين:

1- الحساسية

أحيانا مضادات التعرق والصابون ومزيلات الروائح تؤدى إلى رد فعل تحسسى للجلد وهذا يمكن أن يؤدى إلى ألم تورم واحمرار.

1- نزلات البرد

آلام نزلات البرد تؤثر على الجسم كله، بما فى ذلك الإبط. وألم تحت الإبط هو شائع خصوصا مع التهابات الجهاز التنفسى العلوى.

2- التهابات المعدة

قد تسبب التهابات المعدة عسر الهضم والذى يتسبب فى صعود أحماض المعدة إلى المرىء وأحيانا إلى القلب، وقد تمتد الحرارة إلى منطقة الإبطين وتسبب الألم الحاد الذى يستمر لبضع دقائق.

3- الشد العضلى

تؤكد الكثير من الدراسات أن الشد العضلى يمكن أن يؤدى إلى آلام مبرحة تحت الإبط.

4- الهربس العصبى

تؤكد كثير من الدراسات أن الأشخاص الذين كانوا يعانون من الجدرى المائى قد يتطور الأمر معهم فى كثير من الأحيان ويصابون بالهربس العصبى، هذا المرض يصيب عادة منطقة واحدة فقط من الجسم، وفى أغلب الأحيان يبدأ الألم من منطقة ما تحت الإبط.

5- سرطان الثدى

يمكن أن يسبب سرطان الثدى ألما تحت الإبط.

6- إصابة الدماغ فى حادث

هذا النوع من الحوادث ينطوى على ضرر محتمل فى جزء من الدماغ، مما يؤدى إلى الشعور بالدوخة أو الصداع، وقد يعانى الشخص أيضا من إضرار فى النهايات العصبية فى منطقة الإبط، مما يؤدى إلى الشعور بالألم فى هذه المنطقة.

7-الخراجات

تتطور الخراجات فى المناطق الرطبة والدافئة وهذه المواصفات تتوفر فى منطقة تحت الإبط، لذلك تتطور وتظهر الخراجات بشكل كبير فى هذه المنطقة.

8-السكرى

ارتفاع نسبة السكر فى الدم يؤثر على الأعصاب المحيطية، فالجلوكوز الزائد يؤثر على الأوعية الدموية الصغيرة المتعلقة الأعصاب ويسبب ألماً تحت الإبط.