نظر طلب رد حازم وسحر الهوارى لمحكمة استبعادهما من انتخابات الجبلاية 4 أكتوبر

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس المجلس، جلسة 4 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات طلبات رد الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، المقامة من حازم وسحر الهوارى عضوى اتحاد الكرة، أثناء نظر الاستشكالات التى أقاماها لوقف حكم استبعادهما من كشوف المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة التى انعقدت فى 30 أغسطس الماضى.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار احمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، أوقفت الاستشكالات الثلاثة، باستبعاد سحر وحازم الهوارى من انتخابات اتحاد الكرة المصرى، لحين الفصل فى طلب الرد.

وكان محامى سحر وحازم الهوارى، طالب برد المحكمة قبل الفصل فى الاستشكالات، المطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، باستبعاد حازم وسحر الهوارى، من انتخابات اتحاد الكرة، وشطب اسميهما من كشوف المرشحين .

وحملت الاسشكالات المقامة من سحر وحازم الهوارى أرقام ٧٢٠٧٦ ، ٧٢٠٩١ ، ٧٢٠٨٣ لسنة ٧٠ قضائية.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول الدعويين المقامتين من الدكتورة ماجدة الهلباوى، والتى تطالب باستبعاد حازم وسحر الهوارى من كشوف المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم.