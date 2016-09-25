أخبار عاجلة

نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تحويلات مرورية بشارع الأزهر لإصلاح كابلات الكهرباء بالمنطقة

Google+ Print
تحويلات مرورية بشارع الأزهر لإصلاح كابلات الكهرباء بالمنطقة تحويلات مرورية بشارع الأزهر لإصلاح كابلات الكهرباء بالمنطقة

>كتب عبد الرحمن سيد

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية بسبب القيام بأعمال إصلاحات لكابلات الكهرباء بمنطقة شارع الأزهر، وعلى قائدى السيارات التوجه إلى حمام الثلاث مع شارع الأزهر فى الاتجاهين أسفل الكوبرى ثم قطع شارع الأزهر فى الاتجاهين مرة أخرى، لحين انتهاء الأعمال".

وأكد المصدر، أن تلك الأعمال ستكون الساعة 12 ليلا السبت حتى الساعة 6 صباح الأحد وستقوم الإدارة باتخاذ ما يلزم وتعيين الخدمات المرورية اللازمة، كما يتم مراقبة المنطقة بالكاميرات" للعمل على سرعة إزالة أى أو أعطال مرورية بالمنطقة يتم رصدها بما يمكن رجال المرور من سحب الكثافات المرورية.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية