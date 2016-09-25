تحويلات مرورية بشارع الأزهر لإصلاح كابلات الكهرباء بالمنطقة

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية بسبب القيام بأعمال إصلاحات لكابلات الكهرباء بمنطقة شارع الأزهر، وعلى قائدى السيارات التوجه إلى حمام الثلاث مع شارع الأزهر فى الاتجاهين أسفل الكوبرى ثم قطع شارع الأزهر فى الاتجاهين مرة أخرى، لحين انتهاء الأعمال".

وأكد المصدر، أن تلك الأعمال ستكون الساعة 12 ليلا السبت حتى الساعة 6 صباح الأحد وستقوم الإدارة باتخاذ ما يلزم وتعيين الخدمات المرورية اللازمة، كما يتم مراقبة المنطقة بالكاميرات" للعمل على سرعة إزالة أى حوادث أو أعطال مرورية بالمنطقة يتم رصدها بما يمكن رجال المرور من سحب الكثافات المرورية.