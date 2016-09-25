شركة العباقرة للتجارة والمقاولات اسم بلا حدود

تأسست شركة العباقرة للتجارة والمقاولات المحدودة لتوفير خدمات إدارة اعمال الصيانة والمقاولات والتشغيل والخدمات المتعلقة بذلك للقطاع الخاص فى جميع انحاء المملكة العربية السعودية. وقد اكتسبت شركة العباقرة عبر السنوات سمعة ممتازة واصبحت الشركة الرائدة السباقة فى تقديم الخدمات التخصصية للصيانة والتشغيل وتوفير نوعية ممتازة من القدرة العملية يمكن الاعتماد عليها فى تنفيذ المشاريع فى المملكة العربية السعودية لذا نفخر بعلاقتنا بالنمو المستمر في القطاعين الخاص والحكومي ونتطلع الى ان نقدم خدمات اكثر تقدما في السنوات القادمة.

حيث تأسست في 19/3/1410هـ بنشاط مقاولات وتشغيل وصيانة وصيانة المباني والطرق وصيانة وتشغيل اعمال المياه والصرف الصحي وصيانة وتشغيل الاعمال الكهربائية ونظافة المدن والتخلص من النفايات وصيانة المراكز

الطبية وصيانة الحدائق والمنتزهات وصيانة وتشغيل المسالخ.

وتحدث للرياض مؤسس ورئيس شركة العباقرة للتجارة والمقاولات الأستاذ عبدالله بن متعب النومسي وقال : ان عملنا جزء من نظامنا الكونى . نزرع ونعمر ونحافظ على جمال ونظافة بيئتنا . نعتز بمصداقيتنا ونفى بالتزاماتنا مستلهمين فى ذلك تراثنا وتقاليدنا العريقة وأن نصنع وطن مزدهر ومدن عصريه تمتزج فيها الطبيعة والأصالة بالحداثة وتتوفر بها أرقى الخدمات المدنية والبيئية وانا نكون روادا متميزين فى تقديم خدماتنا العالية الجودة لمختلف القطاعات وان نحرص على العناية بعملائنا ورعاية ابداعات موظفينا , ورسمت شركة العباقرة الهدف وهو معيار ثقيل تتطلع بة جميع الشركات دون استثناء يتحقق بإرادة جبارة واقتناع العميل بما يقدم اليه من خدمات تليق بما يطمح إليه وهدفنا هو ان نصبح واحدة من اكبر الشركات في المملكة العربية السعودية التي تقوم بتوفير الخدمات في مجال المقاولات ونظافة المدن والتخلص من النفايات وصيانة وتشغيل الاعمال الكهربائية وتشغيل اعمال المياه والصرف الصحي .

الإنجازات الإنشـــائية

• مشروع بناء وتشييد عمارة فندقية من أربعة طوابق ، بحي الرحاب بشمال بريدة 1434- 1346 هـ.

• مشروع بناء وتجهيز عدد (10 ) فيلات بنظام تسليم مفتاح سوبر لوكس بحي الرحاب 1435 هـ.

• عملية ترميم عدد ( 3 ) بمجمع مدارس بخريمان الأشقر التابعة لإدارة تعليم المذنب 1436 هـ .

الإنجازات في القطاعات الحكومية

• تنفيذ عملية نظافة المجموعة الأولى لمدارس محافظة الدوادمي وذلك لمدة ثلاث سنوات من عام 1413هـ

حتى عام 1416هـ.

• تنفيذ عملية نظافة المجموعة الثالثة لمدارس محافظة الدوادمي وذلك لمدة ثلاث سنوات من عام 1413هـ

حتى عام 1416هـ.

• تنفيذ عملية صيانة الحدائق والمتنزهات بلدية محافظة رياض الخبراء وذلك لمدة خمسة عشر شهراً

ابتداء من عام 1415هـ إلى عام 1417هـ.

• تنفيذ عملية النظافة الشاملة لجميع مدارس محافظة عنيزة لمدة سنة خلال العام الدراسي 1417هـ 1418هـ

• تنفيذ عملية نظافة وصيانة مدارس المجموعة الأولى بالقصيم وعددها 84 مدرسة وذلك من عام 1417ه إلى

عام 1420ه ومن عام 1420هـ إلى عام 1424هـ.

النومسي: مشاركتنا فاعلة في البرامج والنشاطات الاجتماعية والمناسبات بالمنطقة

• تنفيذ عملية النظافة والصيانة لمبنى الإدارة العامة للتربية والتعليم (بنات) بالقصيم من عام 1415هـ إلى عام 1424هـ.

• تنفيذ عملية النظافة والصيانة الإدارة العامة لكليات البنات وملحقاتها بالقصيم لمدة ثلاث سنوات من

عام 1419هـ إلى عام 1422هـ.

• تنفيذ عملية نظافة وصيانة فرع الهلال الأحمر السعودي وملحقاتها بالقصيم لمدة ثلاث سنوات من عام 1419هـ إلى عام 1422هـ.

• تنفيذ عملية النظافة الشاملة ل(مجموعة شرق) لمدارس تعليم البنات بمنطقة المدينة المنورة لمدة عام من 1420هـ إلى 1421هـ.

• تنفيذ عملية النظافة الشاملة ل(مجموعة الشمال) لمدارس تعليم البنات بمنطقة المدينة المنورة من عام 1420هـ إلى 1421هـ.

• تنفيذ عملية النظافة الشاملة لـ(المجموعة الخامسة) لمدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة

المدينة المنورة لمدة عام من 1420هـ إلى عام 1421هـ.

• تنفيذ عملية نظافة وصيانة مبنى الإدارة العامة للتعليم وملحقاتها بمنطقة المدينة المنورة لمدة عام من 1420هـ إلى 1421هـ.

• تنفيذ عملية نظافة وصيانة مباني الإسكان الداخلي لمعاهد التربية الخاصة بالمدينة المنورة

لمدة عام من 1421هـ حتى عام 1422هـ.

• تنفيذ عملية نظافة وصيانة مبنى فرع البنك الزراعي ومكاتبه بمنطقة المدينة المنورة لمدة

عام من 1421هـ حتى 1422هـ.

• تنفيذ عملية صيانة ونظافة مبنى فرع جمعية الهلال الأحمر السعودي وملحقاته بمنطقة

المدينة المنورة لمدة ثلاث سنوات من عام 1421هـ حتى عام 1424هـ.

• تنفيذ عملية نظافة وصيانة مباني الإسكان الداخلي لمعهد النور التابع لإدارة التربية والتعليم بمنطقة القصيم

لمدة ثلاث سنوات من عام 1421هـ إلى عام 1424هـ.

• تنفيذ عملية نظافة وصيانة المعهد العلمي ببريدة من عام 1415هـ إلى عام 1424هـ.

• تنفيذ عملية نظافة وصيانة مباني الشرطة بمنطقة القصيم وعددها 44 موقعا لمدة ثلاث

سنوات من عام 1421 هـ إلى عام 1424هـ

• تنفيذ عملية مشروع الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة بمكة المكرمة موسم حج 1424هـ

وموسم حج 1425هـ وموسم حج 1426 وموسم حج 1427هـ وموسم حج 1428هـ.

• جار تنفيذ عقد نظافة مبنى الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم لمدة 3 سنوات .

• جار تنفيذ عقد صيانة وإصلاح وتشغيل المباني التعليمية المجموعة الأولى بحفر الباطن .

• جار تنفيذ عقد صيانة وإصلاح وتشغيل المباني التعليمية المجموعة الثالثة بحفر الباطن .

• جار تنفيذ عقد صيانة ونظافة مساجد المجموعة السابعة عشر بالمدينة المنورة .

• جار تنفيذ تنفيذ عقد عملية صيانة المباني التعليمية (المجموعة 9 )جنوب بريدة بنين .

• جار تنفيذ عقد عملية صيانة المباني التعليمية (المجموعة 10 ) شرق بريدة بنين .

• جارتنفيذ عقد نظافة المدينة الجامعية بجامعة القصيم .

• جار تنفيذ عقد نظافة مباني كليات الطالبات بمدينة بريدة والمحافظات بجامعة القصيم .

• جار تنفيذ عقد نظافة مبنى الوحدات الإدارية وكليات البنات فى مدينة بريدة والمحافظات التابعة

لها بجامعة القصيم .

• جار تنفيذ عقد نظافة وحدات الجامعة بجامعة القصيم .

• جار تنفيذ عقد نظافة وتشجير شركة أسمنت القصيم .

• جار تنفيذ عقد عملية صيانة مباني شرطة ومرور حائل .

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مشروعات حكومية جديدة

• تم إستلام عقد نظافة وبستنة مبانى ومرافق جامعة الدمام : (1437-1440) هـ .

• عقد نظافة معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية بالدمام (1437-1440) هـ .

• عقد صيانة وتشغيل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وفروعها بجدة ومكة . (1437 -1440 ) هـ.

الإنجازات في القطاعات الأهلية

• تنفيذ عقد عملية صيانة مباني شركة الغاز الأهلية بالقصيم .

• تنفيذ عقد عملية صيانة مباني شركة الغاز الأهلية بالرياض.

• تنفيذ عقد عملية صيانة مباني شركة الغاز الأهلية بالدمام .

• تنفيذ عقد عملية نظافة فرع شركة سوزوكي بالقصيم.

• تنفيذ عقد عملية نظافة فندق إلياس بالمدينة المنورة.

• تنفيذ عقد عملية تشغيل جميع فروع الشركة الوطنية للتنمية الزراعية " نادك" .

• جار تنفيذ عقد نظافة فنادق أبراج الصفوة بمكة .

• جار تنفيذ عقد نظافة فنادق الصفوة أوركيد بمكة .

• كذلك تقوم الشركة بتنفيذ العديد من العقود فى مختلف المجالات والأنشطة سالكة دائما كافة سبل التطور راجين أن تنال ثقة الجميع ...

المشاركة المجتمعية والتكريم من الجهات المختلفة :

المشاركة الفعالة وبجهود كافة قطاعات المؤسسة في الاحتفالات والنشاطات واللقاءات والندوات المختلفة

على كافة المستويات وتقديراً للجهود التي نقوم بها فقد حظينا بالعديد من شهادات الشكر والتقدير من الإدارات المختلفة.

• شهادة تقدير من ادارة شرطة منطقة القصيم ونلنا شرف ذلك اثناء زيارة سمو وزير الداخلية حفظه الله

• شهادة تقدير من الادارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم وذلك اثناء لقاء مديرى المدارس

والذى اقيم على شرف صاحب السمو الملكى امير منطقة القصيم – حفظة الله .

• شهادة تقدير من جمعية الهلال الاحمر السعودي .

• درع تكريمي من الجمعية الخيرية للرعاية الأسرية "زواج" ببريدة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز .

• درع إدارة التربية الخاصة بمنطقة التربية والتعليم بالقصيم لرعاية الحفل الختامي لأنشطة التربية الخاصة لذوى الإحتياجات الخاصة ببيت الطالب .

• درع تكريمي من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم فى الحفل الختامي للمسابقة العالمية الإلكترونية "سر دوام النعم" التي نظمها مكتب الدعوة بالمريدسية بمدينة بريدة ، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري .

تكريم صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل للعباقرة لمشاركتها بملتقى جمعية رعاية الأسرة

تكريم صاحب السمو الملكي الأمير للعباقرة لمشاركتها بملتقى شباب بريدة

تكريم من صاحب السمو الملكي لرعاية خيرية الدعوة بالمريديسية

خيرية مصلحة السجون

رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بالقصيم

تكريم سمو الأمير لرجل الأعمال عبدالله بن متعب النومسي لرعاية شركة العباقرة للحفل

المشاركة فى المعرض السعودي الأول للعقار والبناء والديكور والأثاث بأرض معرض القصيم هابيتات 2015

خيرية مصلحة السجون

مع شباب مجلس إدارة نادي التعاون الرياضي ببريدة

من نادي التعاو