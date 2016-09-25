المشيطي: المملكة .. نظرة طموحة لمستقبل زاهر وصمام الأمان للعرب والمسلمين

م.منصور المشيطي

رفع وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للتخطيط والتطوير م.منصور بن هلال المشيطي أسمى آيات التهاني المقرونة بالتبريكات، للقيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السادس والثمانين للمملكة.

وأشاد م.المشيطي بما تعيشه المملكة بفضل الله تعالى مع إطلالة اليوم الوطني، بمرحلة من الأمن والاستقرار. وقال المشيطي" المملكة تنظر برؤية طموحة نحو مستقبل زاهر وإلى أمة عظيمة تحقق الريادة بين الامم وتستمد قوتها ووحدتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمتأمل في النهضة التنموية التي تعيشها بلادنا الغالية يلحظ أن ما تحقق من وحدة وبناء ونهضة وازدهار والعالم تعصف به أحداث جسام وبلادنا صمام الأمان للأمة العربية والإسلامية".

وتابع المشيطي" 86 عاماً حافلة بالإنجازات على هذه الأرض الطيبة والتي وضع لبناتها الأولى الملك المؤسس وواصل أبناؤه تحقيق الإنجازات المتواصلة سياسياً واقتصادياً وتنموياً لتجسد مسيرة البناء والرخاء، وهي اليوم تتواصل في عهد خادم الحرمين الشريفين ملك الحسم والحزم الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان" - حفظهم الله- .

ونوه المشيطي بالدعم الذي تحظى به وزارة البيئة والمياه والزراعة من الحكومة الرشيدة،أيدها الله، والذي يسهم في تقديم خدمات مميزة للمواطنين ذات جودة عالية، وتحسين الكفاءة والوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق الأمن المائي والغذائي والبيئة الملائمة، مباركاً للوطن قياداته، وأن تسعد بلادنا بيومها الوطني، متمنياً للمملكة مزيداً من التطور والتقدم، وأن تعيش كل عام في ازدهار وأمن وأمان وتطور ورقي، وأن ينعم الشعب السعودي الكريم كل عام بخير.