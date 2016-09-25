20 ألف زائر في ختام «جولة في قصر الحكم»

اختتمت مساء أمس السبت، النسخة الثانية من فعالية "جولة في قصر الحكم" بإقبال تجاوز 20 ألف زائر خلال الأيام الثلاثة للفعالية التي نظمتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بمناسبة اليوم الوطني الـ 86 للمملكة العربية السعودية.

ورفع م. خالد بن عبدالله الهزاني مدير الفعالية المشرف على العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، خالص الشكر والثناء إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, أيده الله, على موافقته الكريمة بإقامة فعالية "جولة في قصر الحكم" بالتزامن مع احتفالات المملكة بذكرى اليوم الوطني للمملكة، معبراً عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على رعايته للفعالية.

وأوضح م. الهزاني أن عدد زوار الفعالية في نسختها الثانية تجاوز الـ 20 ألف زائر خلال أيامها الثلاثة، مضيفاً أنه تم توزيع نحو 15 ألف هدية تذكارية على زوار الفعالية عبارة عن اربع صور متنوعة منها صورة للملك المؤسس ولأبنائه ملوك المملكة، وصورة عمل فني يجمع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد، وصورتان لقصر الحكم من الخارج والداخل، كما تم التقاط نحو سبعة آلاف صورة تذكارية لزوار الفعالية عبر الاستديو الموجود في القصر والذي يقوم بطباعة الصور وتزويد الزوار بها مباشرة بعد وضعها في اطار خاص بهذه المناسبة.

وأشار الهزاني إلى أن الزوار تجولوا بين ردهات قصر الحكم، وتعرفوا على مكوناته وأجنحته، كما اطلعوا على المجلس الملكي (مجلس البيعة) ومكتب الملك ومجلس استقبالاته، وكذلك مكتب ومجلس أمير منطقة الرياض، كما شاهدوا معرض صور "سلمان التاريخ" وكذلك عددا من الأفلام الوثائقية المتنوعة التي تحكي عن شخصية الملك سلمان وعن أمراء منطقة الرياض، وقصر الحكم، والبيعة ومجلس أمير المنطقة، بالإضافة إلى ركن الأطفال.

وأضاف بأن الزوار اطلعوا خلال الجولة على عناصر مشروع تطوير منطقة قصر الحكم الذي قامت عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والذي أثمر بفضل الله، استعادة المنطقة لدورها الحيوي ولقيمتها الحضارية، مشيراً إلى أن منطقة قصر الحكم تعد العنصر الأبرز في معالم مدينة الرياض القديمة، وتتميز بساحاتها الشهيرة، وبواباتها الأثرية، وأسواقها الرائجة، وأحيائها المتلاصقة، ومعالمها التاريخية، وفي مقدمتها جامع الإمام تركي بن عبد الله، وقصر الحكم، وحصن المصمك.

وأكد الهزاني أن الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، حرصت على مشاركة سكان مدينة الرياض وزوارها احتفالاتهم باليوم الوطني، عبر تنظيم فعالية "جولة في قصر الحكم" في نسختها الثانية، لتأصيل اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن وقيادته، ولتذكيرهم بالمنجزات والنهضة التي تشهدها المملكة في شتى المجالات، والتي انطلقت من بوابة قصر الحكم.

.. ويتجولون بين ردهات قصر الحكم

.. ويشاهدون عدداً من الأفلام الوثائقية المتنوعة