الملك عبدالعزيز وحد الأمة ولمّ الشتات في دولة حديثة

اللواء بدر بن محمد الطالب

قدم مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله- والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي العزيز بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية..

وتحدث اللواء الطالب بهذه المناسبة قائلاً: " تحل ذكرى اليوم الوطني لبلادنا الغالية في كل عام فتمتلىء قلوبنا بالفرح والسعادة وتلهج ألسنتنا بالشكر والثناء وترتفع أكفنا بصادق الدعاء لقائد المسيرة المباركة ومؤسس هذه البلاد الطاهرة جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، والذي يعود له الفضل بعد الله في توحيد هذه البلاد وجمع الناس بعد الفرقة والشتات على عقيدةٍ صحيحة ووحدة وطنية ثابتة جاعلاً من الشريعة الاسلامية منهجاً له وأسلوب حياة حتى سار على هذا الطريق القويم من بعده أبناؤه البررة وصولاً الى هذا العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين ملك الحزم والعزم متعه الله بالصحة والعافية..

مشيراً اللواء الطالب بأن هذه المناسبة العزيزة أصبحت مصدر المهم للمواطن السعودي وترسخت في فكرة حباً ووجداناً يترقبها كل عامٍ بكل حب وشوق لتذكرة بالماضي الجميل ولتكون شاهداً على الحاضر الزاهر والمنجزات العظيمة..

حيث تميزت بلادنا عن غيرها من سائر البلدان بما حباها الله من قيادةٍ حكيمة تحرص كل الحرص على تعزيز المسيرة الوطنية ولا تألو جهدا في العمل على راحة المواطن والمقيم وتوفير كل سبل الحياة الهانئة والمطمئنة لهم سعياً في مواصلة مسيرة البناء والعطاء وإرساء قيم العدل والاستقرار للمضي قدماً نحو المزيد من الرقي والإزدهار، مما قاد المملكة إلى نهضةٍ حضارية وتنموية في مختلف المجالات، وعلى رأس هذه الاهتمامات مايجده رجال الأمن في مختلف القطاعات العسكرية من ولاة الأمر حفظهم الله من رعايةٍ واهتمام ودعم متواصلٍ لا محدود كان له الأثر الكبير في انجاح أعمالها والرقي بأدائها وتعزيز قدراتها حتى غدت نموذجاً مشرفاً للدفاع عن الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته..

مبيناً الطالب بأنهم لن يتوانون لحظةً في تلبية نداء الواجب والدفاع عن أمن المملكة والوقوف سداً منيعاً ضد كل من تسول له نفسه العبث أو زعزعة أمن هذه البلاد..

داعياً الله في ختام كلمته بأن يمد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد بالعون والتوفيق وأن يحفظ لهذا البلد أمنه وأمانه ويديم عليه قيادته الرشيدة..