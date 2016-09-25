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يــــوم أغـــر

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تحل ذكرى اليوم الوطني لبلادنا الغالية في غرة الميزان وهو اليوم الأغر الذي يتذكر في الشعب السعودي بكل فخر واعتزاز هذه المناسبة التاريخية العظيمة التي توحدت فيها بلادنا على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود.

تمر هذه الذكرى المجيدة لنستلهم العبر والدروس من سيرة القائد البطل الفذ الملك عبدالعزيز الذي استطاع بحنكته وقيادته تأسيس هذه البلاد على أسس متينة تحكم بشرع الله سبحانه وتطبيق سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

بلادنا تشهد نهضة حضارية وتطوراً على كافة الأصعدة سوأ التعليمية او الصحية او التنموية، وننعم بالأمن والامان والاستقرار بفضل الله ثم بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد.

وتولي حكومة خادم الحرمين الشريفين اهمية كبيرة في مجالات التنمية في كافة مناطق المملكة، من خلال رعاية المسنين ودور التأهيل للمعاقين ورعاية الأيتام والفتيات ودعم الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وانتشار كبير للمؤسسات الخيرية الداعمة للفقراء والمحتاجين وغيرها الكثير من الجهود المبذولة لرفاهية المواطن، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد، وحفظ الله بلادنا من كل حاقد وحاسد، ومزيداً من التقدم لمملكتنا الغالية

  • مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية بالقصيم

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