أخبار عاجلة

نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مناسبة غالية تزيدنا إصراراً وتماسكاً

Google+ Print
مناسبة غالية تزيدنا إصراراً وتماسكاً مناسبة غالية تزيدنا إصراراً وتماسكاً

فواز فهد العبيد

اليوم الوطني هو للشعب السعودي مناسبة تزيده إصرارًا على البذل والعطاء من أجل هذا الوطن الغالي الذي ننعم بخيراته الوفيرة، وهي مناسبة نستلهم منها شحذ الهمم عندما نتذكر البطولات التي سطرها مؤسس هذه البلاد والقائد -رحمه الله- الذي وحدها تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأصبحت المملكة العربية كياناً شامخاً يشار له.

لقد أصبحت ذكرى توحيد المملكة مناسبة وطنية بامتياز وفرصة لتلمس حجم المنجز والعطاءات والقيم، التي تحققت من خلالها لبلادنا والمكانة العالمية المرموقة وما انطوت عليه التضحيات التي تحققت، وأرست مبادئ وقيم الأمن أحد أهم النعم التي تفتخر بها بلادنا المترامية الأطراف، رغم كل محاولات الحاقدين وأعداء هذا الوطن للنيل من لحمته.

وبلادنا تعيش بفضل الله تعالى في رخاء وأمن يحسدنا عليه شعوب العالم المضطرب، وهذا بفضل الله أولاً ثم بفضل الرؤية الحكيمة والقيادة السديدة لقادة هذا البلد الذي يضم أقدس بقاع الأرض، فمع كل إشراقة شمس يوم جديد نرى شهادات كثيرة من قادة وشعوب العالم على سداد الرأي والعمل الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ لشعبه السعودي الكريم، ولجميع شعوب العالم العربي والإسلامي والإنسانية بشكل عام.

لا يسعنا سوى شكر الله على النعم التي ننعم بها والعالم من حولنا مليء بالاضطرابات، لذا اسأل الله أن يديم علينا هذه النعم وأن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وأرضنا وشعبنا من كل مكروه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية