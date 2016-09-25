نهضة تنموية شاملة

محمد بن صالح السلمان *

استطاع القائد الملهم والمؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- ورجاله الأوفياء في حقبة زمنية غاية في الصعوبة أن يلم شتات هذه البلاد ويوحد كل أطياف مجتمعاتها المتناحرة تحت راية واحدة، وهي راية التوحيد حيث جعل دستورها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أرسى بعد ذلك دعائم العدل والمساواة وبنى جسر التواصل الدائم بين الحاكم والمحكوم الذي بقي صلباً متماسكاً حتى يومنا هذا وسيظل بإذن الله كما هو دائماً؛ فرحم الله الملك عبدالعزيز ورجاله المخلصين الذين أسسوا دعائم هذا الصرح العظيم ووطدوا أركانه، ورحم ابناءه البررة الذين ساروا من بعده على نهجه مكملين بناء النهضة التنموية الشاملة، وحفظ لنا رائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد، وادام على هذا الوطن أمنه واستقراره وبهذه المناسبة نرفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز حفظهما الله ولصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والتهنئة موصولة لصاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود ولكافة الشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية على قلوب ابناء الوطن.

*بريدة ـ رجل أعمال