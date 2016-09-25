بالفيديو - ريال مدريد كريم مع برشلونة بتعادل جديد مع لاس بالماس

(إفي): واصل ريال مدريد مسلسل نزيف النقاط في الليجا للمباراة الثانية على التوالي بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام لاس بالماس على ملعب "جران كناريا" مساء السبت ضمن الجولة السادسة من الليجا.

انتهى الشوط الأول بهدف في كل شبكة حيث تقدم الفريق الملكي في النتيجة برأس ماركو أسينسيو في الدقيقة 33 قبل أن يعادل تاناوسو دومينجيز 'تانا' النتيجة لأصحاب الأرض بعدها بخمس دقائق.

وفي الشوط الثاني، عاد الميرينجي للتقدم من جديد بأقدام البديل كريم بنزيمة في الدقيقة 67 بعد نزوله للملعب بثلاث دقائق.

وقبل نهاية اللقاء بخمس دقائق، عادل سرخيو إيزيكييل أراوخو الكفة من جديد بهدف التعادل.

ويأتي هذا الأداء الباهت ليبعث بالقلق داخل قلوب جماهير الميرينجي لاسيما وأنه مقبل على مواجهة قوية في دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل عندما يحل ضيفا على بروسيا دورتموند الألماني.

وبهذه النتيجة يواصل الميرينجي مسلسل نزيف النقاط ويفقد أربعة نقاط كاملة للمباراة الثانية على التوالي، بعد التعادل بهدف لمثله أمام فياريال في الجولة الماضية، ليرفض الابتعاد بالصدارة بعدما أصبح رصيده 14 نقطة ويبتعد بفارق نقطة أمام غريمه التقليدي برشلونة.

في المقابل، ارتفع رصيد لاس بالماس للنقطة العاشرة يحتل بها المركز الخامس وبفارق الأهداف أمام إيبار صاحب نفس الرصيد.

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