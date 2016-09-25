براجا يفوز دون كوكا المصاب في الدوري البرتغالي

(إفي): فاز فريق سبورتنج براجا، المضيف، بنتيجة (2-1) على فيتوريا سيتوبال، بملعب بلدية براجا في الجولة السادسة للدوري البرتغالي.

وخرج أحمد حسن "كوكا" مهاجم براجا من قائمة المباراة بعد إصابته في عضلة الفخذ اليسرى مع عدم تحديد موعد عودته إلى الملاعب.

افتتح المهاجم البرتغالي أندريه كلارو التهديف للضيوف (ق30)، في حين تولى لاعب الوسط آلان تنفيذ ركلة الجزاء، التي احتسبها الحكم لأصحاب الأرض، بنجاح ليعادل النتيجة (ق50)، ليقوم بعدها بدقائق قليلة بتمريرة حاسمة لزميله ويلسون إدواردو الذي أعلن تقدم براجا (ق58).

واستطاع براجا بهذا الفوز الحصول على النقطة 13 في المركز الرابع مؤقتا، بينما تجمد رصيد سيتوبال عند 8 نقاط في المركز الثامن في انتظار انتهاء منافسات هذه الجولة.

كما شهد اليوم فوز بنفيكا على مضيفه تشافيس بهدفين نظيفين ليعود منفردا على صدارة الترتيب، كما حقق فريق ناسيونال ماديرا فوزه الثاني في الدوري حتى الآن على حساب مضيفه فيرينسي بثلاثية نظيفة.

وتستكمل مباريات الجولة السادسة على مدار اليومين القادمين بإقامة ثلاثة لقاءات غدا الأحد، أهمها استضافة باسوش دي فيريرا لفريق ريو أفي، وتختتم يوم الإثنين بلقاء بيلينينسش مع أروكا.