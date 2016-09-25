مؤتمر زيدان: ريال مدريد افتقد التركيز.. وهذا سبب خروج رونالدو

(إفي): برر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقب التعادل خارج الديار مع فريق لاس بالماس (2-2)، تغيير كريستيانو رونالدو قبل 20 دقيقة من نهاية اللقاء، بأنه أراد إراحته قبل مباراة بروسيا دورتموند في دوري الأبطال الثلاثاء المقبل.

كان زيدان قد أشرك لوكاس فاسكيز بدلا من رونالدو في الدقيقة 71 عندما كانت النتيجة في صالحه (2-1)، ليقوم الدون بالنظر إلى ساعة الاستاد ثم الخروج والسلام على زيدان باليد دون النظر إليه. ( شاهد اللقطة )

واستطاع بعدها بربع ساعة فريق لاس بالماس إحراز هدف التعادل عن طريق الأرجنتيني سرخيو أراوخو.

وقال زيدان أن فريقه افتقد "لقليل من التركيز في النهاية" عندما كان "يسيطر" على اللقاء، وان استقبال شباكه لهدفين "له أسبابه وهو الأمر الذي يجب تحليله".

وقال زيزو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن لاعبيه قدموا "مباراة جيدة جدا منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية"، لأنهم "خلقوا الكثير من الفرص واستحقوا الفوز"، ولكنه لن يشتكي لأن فريقه في مرات عديدة سابقة كان الذي يحرز هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

ويرى المدرب الفرنسي أن فريقه لم يفتقد الرغبة لأنهم "بدئوا المباراة بشكل جيد وقاموا بما كانوا مستعدين لفعله، وأنهم لعبوا بشكل جيد" على الرغم من الهدفين الذين سجلا في شباكهم.

وعلق زيدان على أداء فريق لاس بالماس وقال أنه كان "المنافس الذي يتنظره، لأنه لعب كرة قدم جيدة" واعتقد طوال المباراة أنه "فريق قادر على التعادل" وهو ما حدث بالفعل.

وعلى الرغم من التعادل إيجابيا في آخر مباراتين متتاليتين، أمام فياريال (1-1) ولاس بالماس (2-2)، أكد زيزو أنهم "هادئون" لأن الفريق "يسير في بشكل جيد"، ويجب عليهم الآن "مواصلة العمل الجيد" لمواجهة الالتزام الأوروبي في ألمانيا.