موراتا لجماهير ريال مدريد: لا تحولوا الأمر إلى دراما.. سنقدم كل ما لدينا من أجل الليجا

(إفي): أبدى ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد خيبه أمله بعد تعثر فريقه للمباراة الثانية على التوالي في الليجا بالتعادل خارج ملعبه أمام لاس بالماس، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "يجب تقديم كل ما لدينا من أجل الفوز بالليجا".

وقال موراتا في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "لقد فقدنا نقطتين هامتين من أجل الفوز بالليجا. كان يجب علينا تحقيق الفوز ولكننا لم نتمكن من هذا. ما علينا فقط هو مواصلة العمل".

وعلى الرغم من فقدان أربع نقاط في مباراتين متتاليتين، إلا أن المهاجم الشاب بعث برسالة طمأنينة لجماهير الميرينجي.

وقال في هذا الصدد "لم نخسر بعد، لا يجب تحويل الأمر لدراما. ما زلنا في الصدارة والنهاية هي الأمر الأهم. من الواضح أنه يجب علينا الفوز بجميع المباريات قدر الإمكان، هذا ما نريده أيضا، ولكن من الغد سنفكر في دوري الأبطال وسنواصل العمل".

وبهذه النتيجة يواصل الميرينجي مسلسل نزيف النقاط ويفقد أربعة نقاط كاملة للمباراة الثانية على التوالي، بعد التعادل بهدف لمثله أمام فياريال في الجولة الماضية، ليرفض الابتعاد بالصدارة بعدما أصبح رصيده 14 نقطة ويبتعد بفارق نقطة أمام غريمه التقليدي برشلونة.

في المقابل، ارتفع رصيد لاس بالماس للنقطة العاشرة يحتل بها المركز الخامس وبفارق الأهداف أمام إيبار صاحب نفس الرصيد.