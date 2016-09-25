مؤمن سليمان يتحدث عن ' غضب باسم ' وأمنيته بمواجهة صن داونز ورسالة للجماهير

قال مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك إن أمنيته تحققت بمواجهة ماميلودي صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا من أجل الثأر.

وكان الزمالك قد واجه صن داونز مرتين وخسر الأولى في القاهرة 2-1 والثانية 1-0 في جنوب إفريقيا.

وأضاف مؤمن عبر إذاعة الشباب والرياضة "تمنيت مواجهة صن داونز لأن بطل إفريقيا لا يمكن أن يخسر مرتين ذهابا وإيابا من المنافس نفسه".

وأضاف "قلت للاعبين عقب المباراة حققنا الهدف الأهم وتأهلنا، ارفعوا رؤوسكم".

وتابع مؤمن "رسالتي للجمهور من حقكم أن تقلقوا لكن سنتعلم من الأخطاء وسنواصل اللعب بـ14 لاعبا وهو أمر صعب لكن مستمرين في حلم التتويج باللقب".

وأجاب مؤمن سليمان حول تعليقه على غضب باسم مرسي بعد استبداله، وصرح قائلا: "كل لاعب يعرف أنه قد يشارك أساسيا أو بديلا أو يخرج من القائمة".

وأتم "إذا لم يعجبك نظامي فلا مكان لك في الفريق".

وكان باسم مرسي قد أبدى غضبا عقب استبداله ودخول أيمن حفني بدلا منه مع نهاية المباراة والنتيجة تشير لخسارة فريقه 5-1 قبل أن يسجل ستانلي أوهاويتشي الهدف الثاني. (شاهد اللقطة)

وأحرز باسم مرسي الهدف الأول للزمالك من مجهود رائع لستانلي بتحويل كرته العرضية في الشباك.