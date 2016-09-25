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صحيفة مغربية: رباعية الزمالك أمام الوداد كانت بفعل فاعل

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صحيفة مغربية: رباعية الزمالك أمام الوداد كانت بفعل فاعل صحيفة مغربية: رباعية الزمالك أمام الوداد كانت بفعل فاعل

إشادة كبيرة لفريق الوداد الرياضي المغربي من الصحف المغربية رغم وداع بطولة دوري الأبطال. ولكن ما قدمه أمام الزمالك استحق الإشادة من الصحف.

الزمالك تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بمجموع 6-5 في المواجهتين. انتصار في الذهاب 4-0 وخسارة في الإياب 5-2. (طالع التفاصيل)

وكتبت صحيفة المغربية "رباعية برج العرب كانت بفعل فاعل".

وأوضحت الصحيفة في تقريرها " غير معقول أن تتغير هوية فريق من مشلول لدينامي، ومن محبط لحماسي ومن ضعيف لمتفوق ويصبح كل اللاعبين وحوشا".

وواصل "كوشاك دمر الوداد بالكامل".

وتابعت " نتمنى أن يكون الوداديون قد أيقنوا أنه لما قلنا أن كوشاك متجاوز وفعل ماض ناقص، لم نكن نتحامل عليه. وأن الناصيري تأخر كثيرا في موضوع إقالته".

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