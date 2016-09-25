إبراهيم صلاح: لم نلعب تحت هذه الضغط من قبل.. وطارق حامد: حقكم علينا

أرجع إبراهيم صلاح لاعب وسط الزمالك خسارة فريقه بنتيجة 5-2 ضد الوداد المغربي إلى الضغط الجماهيري الكبير.

الزمالك تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بمجموع 6-5 في المواجهتين. انتصار في الذهاب 4-0 وخسارة في الإياب 5-2. (طالع التفاصيل)

وقال صلاح لإذاعة "الشباب والرياضة" عقب المباراة: "لم نلعب تحت هذا الضغط من قبل".

وتابع "بالتأكيد الجماهير كانت سببا في الهزيمة الكبيرة، بالإضافة إلى الأخطاء التي وقعنا بها لكن المهم أننا تأهلنا".

كما وجه زميله طارق حامد رسالة مقتضبة عقب المباراة إلى جماهير الزمالك.

وقال حامد لإذاعة "الشباب والرياضة" مخاطبا جمهور الزمالك: "حقكم علينا".