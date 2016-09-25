مرتضى يتحدث عن ' سحر ' الوداد.. تغيير باسم والحكم ' المرتشي '

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقب تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 2002.

الزمالك تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بمجموع 6-5 في المواجهتين. انتصار في الذهاب 4-0 وخسارة في الإياب 5-2. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور: "بالتأكيد ما حدث من الوداد ليست بفعل السحر".

وأوضح في تصريحات عبر قناة أون سبورت "إذا كان يوجد سحر من الوداد، فأين كان في لقاء الذهاب؟ لا يوجد أي سحر بكل تأكيد".

وأضاف مهاجما حكم المباراة، "الحكم مرتشي. احتسب ركلة جزاء ليست صحيحة وكذلك لم يحم لاعبي الزمالك".

وتابع "معروف تعرض للضرب طوال أحداث المباراة وكذلك ستانلي. ولم يتدخل الحكم".

تغيير باسم ورسالة ستانلي

ووجه مرتضى رسالة إلى ستانلي قائلا: "ستانلي من إيجابيات المباراة. صفقة رائعة للغاية. رد ثمن الصفقة في مباراة واحدة".

وعقب مرتضى على خروج باسم أمام الوداد قائلا: "مؤمن سليمان فضل إخراج باسم مرسي لتفادي الطرد".

وتابع "باسم تحصل على بطاقة صفراء خلال أحداث المباراة ولذلك قام مؤمن بإخراج اللاعب حتى لا يتحصل على بطاقة جديدة".

وكان باسم مرسي قد أبدى غضبا عقب استبداله ودخول أيمن حفني بدلا منه مع نهاية المباراة والنتيجة تشير لخسارة فريقه 5-1 قبل أن يسجل ستانلي أوهاويتشي الهدف الثاني. (شاهد اللقطة)

وأتم "الروح الرائعة بين اللاعبين والقتال حتى النهاية من أهم إيجابيات المباراة أيضا".

طالع أيضا

مرتضى منصور: توقعت سيناريو المباراة بسبب الغرور.. ووقفة مقبلة

مرتضى يُعدد أسباب الخسارة.. "رباعي الزمالك و أفعال ليست طبيعية"

تقرير في الجول – 5 ملامح من تأهل الزمالك "الصعب" إلى النهائي

مؤمن سليمان يتحدث عن "غضب باسم" وأمنيته بمواجهة صن داونز ورسالة للجماهير