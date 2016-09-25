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رئيس الزمالك يُعلنها: نهائي الأبطال في استاد القاهرة بـ100 ألف متفرج

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رئيس الزمالك يُعلنها: نهائي الأبطال في استاد القاهرة بـ100 ألف متفرج رئيس الزمالك يُعلنها: نهائي الأبطال في استاد القاهرة بـ100 ألف متفرج

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إقامة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

الزمالك تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بمجموع 6-5 في المواجهتين. انتصار في الذهاب 4-0 وخسارة في الإياب 5-2. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة صن داونز في نهائي دوري الأبطال خلال شهر أكتوبر المقبل.

وقال مرتضى منصور: "نهائي دوري الأبطال سيقام على استاد القاهرة".

وأضاف في تصريحات عبر قناة أون سبورت "في استاد القاهرة وبحضور 100 ألف متفرج عن طريق الاستمارات مرة أخرى".

وواصل "أوجه الدعوة إلى رئيس الجمهورية لحضور المباراة بل وتسيلم كأس إفريقيا أيضا".

واستشهد مرتضى منصور بالرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية من أجل دعوة عبد الفتاح رئيس الجمهورية قائلا: "كل رؤساء العالم يحضرون المباريات المهمة. ولذلك أطالب الرئيس السيسي بحضور المباراة".

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