نيابة قوص تحقق مع صاحب مستودع بوتاجاز لحيازته 600 أسطوانة بالسوق السوداء

تولت النيابة العامة بمركز قوص التحقيقات مع صاحب مستودع بوتاجاز بمركز قوص جنوب محافظة قنا لحيازته عددا من أسطوانات البوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء.

كانت وحدة مباحث تموين قوص بإشراف اللواء أيمن فتحي ألقت القبض على علاء ع ص 40 سنة صاحب مستودع بوتاجاز بمركز قوص جنوب محافظة قنا بعد العثور بحوزته على 600 إسطوانات بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إخطار اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا الذى أعطى تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.