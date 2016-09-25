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نيابة قوص تحقق مع صاحب مستودع بوتاجاز لحيازته 600 أسطوانة بالسوق السوداء

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نيابة قوص تحقق مع صاحب مستودع بوتاجاز لحيازته 600 أسطوانة بالسوق السوداء نيابة قوص تحقق مع صاحب مستودع بوتاجاز لحيازته 600 أسطوانة بالسوق السوداء

>قنا – هند المغربى

تولت النيابة العامة بمركز قوص التحقيقات مع صاحب مستودع بوتاجاز بمركز قوص جنوب محافظة قنا لحيازته عددا من أسطوانات البوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء.

 

كانت وحدة مباحث تموين قوص بإشراف اللواء أيمن فتحي ألقت القبض على علاء ع ص 40 سنة صاحب مستودع بوتاجاز بمركز قوص جنوب محافظة قنا بعد العثور بحوزته على 600 إسطوانات بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

تم إخطار اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا الذى أعطى تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.


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