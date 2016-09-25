أخبار عاجلة

نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

4 أطعمة تمد جسمك بالدهون الجيدة وتقلل الكولسترول السيئ

Google+ Print
4 أطعمة تمد جسمك بالدهون الجيدة وتقلل الكولسترول السيئ 4 أطعمة تمد جسمك بالدهون الجيدة وتقلل الكولسترول السيئ

>كتبت آلاء الفقى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 4 أطعمة تحتوى على الجيدة للجسم، والتى تساعد على خفض مستويات الكولسترول السيئ فى الجسم، وبالتالى يمنع العديد من الأمراض الصحية، وتشمل هذه الأطعمة الآتى:

 

1.الأفوكادو:

هى نوع من الفاكهة التى تحتوى على الدهون الجيدة التى تعمل على تقوية الذاكرة والوقاية من الأمراض القلبية، لذا فمن الضرورى تناول نصف ثمرة أفوكادو يوميا.

 

2. زيت جوز الهند:

عندما تخطط للسيطرة أو إنقاص الوزن، من الممكن إضافة زيت جوز الهند إلى طعامك لإنه يساعد على رفع مستوى الكولسترول الجيد.

3.المكسرات (عين الجمل):

هى واحدة من أفضل مصادر الأوميجا 3 والبروتينات والفيتامينات والمعادن، كما أنها مضادة للالتهابات ويساعد فى تخفيض مستوى الكولسترول السيئ ومنع العديد من المشاكل الصحية مثل أمراض القلب والكبد الدهنى.

4. زيت الزيتون:

هى واحدة من أفضل مصادر فيتامين a وe، لأنه غنى بالماغنيسيوم ويساعد على خفض مستوى الكولسترول السيئ فى الجسم، وبالتالى يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم