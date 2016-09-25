4 أطعمة تمد جسمك بالدهون الجيدة وتقلل الكولسترول السيئ

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 4 أطعمة تحتوى على الدهون الجيدة للجسم، والتى تساعد على خفض مستويات الكولسترول السيئ فى الجسم، وبالتالى يمنع العديد من الأمراض الصحية، وتشمل هذه الأطعمة الآتى:

1.الأفوكادو:

هى نوع من الفاكهة التى تحتوى على الدهون الجيدة التى تعمل على تقوية الذاكرة والوقاية من الأمراض القلبية، لذا فمن الضرورى تناول نصف ثمرة أفوكادو يوميا.

2. زيت جوز الهند:

عندما تخطط للسيطرة أو إنقاص الوزن، من الممكن إضافة زيت جوز الهند إلى طعامك لإنه يساعد على رفع مستوى الكولسترول الجيد.

3.المكسرات (عين الجمل):

هى واحدة من أفضل مصادر الأوميجا 3 والبروتينات والفيتامينات والمعادن، كما أنها مضادة للالتهابات ويساعد فى تخفيض مستوى الكولسترول السيئ ومنع العديد من المشاكل الصحية مثل أمراض القلب والكبد الدهنى.

4. زيت الزيتون:

هى واحدة من أفضل مصادر فيتامين a وe، لأنه غنى بالماغنيسيوم ويساعد على خفض مستوى الكولسترول السيئ فى الجسم، وبالتالى يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.