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غلق جزئى لـ"دائرى التجمع الأول" غدا لمدة 6 ساعات بسبب إنشاء كوبرى مشاة

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غلق جزئى لـ"دائرى التجمع الأول" غدا لمدة 6 ساعات بسبب إنشاء كوبرى مشاة غلق جزئى لـ"دائرى التجمع الأول" غدا لمدة 6 ساعات بسبب إنشاء كوبرى مشاة

>كتب عبد الرحمن سيد

أكد مصدر أمنى، أن الإدارة العامة المرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير، ستقوم بعملية غلق جزئى بالطريق الدائرى بالتجمع الأول لمدة 6 ساعات بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنشاء كوبرى مشاة أعلى الدائرى وطريق الخدمة أمام مول "كايرو فيستيفال" وسط انتشار الخدمات المرورية بالمكان لملاحظة حركة السيارات.

 

و أضاف المصدر، أن تلك الأعمال ستبدأ 12 ليل غد الاثنين وحتى الساعة 6 صباح الثلاثاء، حيث سيتم رفع جسم معدنى للكوبرى أعلى نهر الطريق فى الاتجاه للقادم من القطامية إلى مبنى الوزارة الجديد بالتجمع الأول ومنزل طريق السويس الصحراوى على الطريق البطئ و تم إسناد تلك الأعمال لشركة كونكريت للإنشاءات والمقاولات.

 

وأوضح أنه سيتم غلق الطريق البطئ فقط بمحيط منطقة الأعمال لمدة 6 ساعات وتحويل حركة السيارات من الطريق البطئ الى الطريق السريع وسيتم تعيين الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية اللازمة بمحيط الأعمال، مشيرا إلى أن الشركة المنفذة ستقوم بوضع المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.

 


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