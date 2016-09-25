مميش: موقع القناة الاستراتيجى عامل الجذب لتحويل المنطقة لمركز صناعى عالمى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن الموقع الاستراتيجي المتميز لقناة السويس هو عامل الجذب الأساسى لتغيير مستقبل المنطقة من خلال مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وهوالمشروع الواعد الهادف لتحويل المنطقة إلى مركز لوجيستى وصناعى عالمى.

وأشار مميش، إلى إن قناة السويس نجحت فى جذب أكبر عدد من السفن الخطوط الملاحية المختلفة بسبب اتباع الهيئة لسياسات تسويقية جديدة ومنحها مزايا وتسهيلات تجعل من قناة السويس الاختيار الأول بلا منافس.

وأضاف أن قناة السويس منذ نشأتها وهى مرفق حيوى عالمى، وشريان الحياة للتجارة العالمية، وهو ما دفع الهيئة لمواصلة العمل وتطوير أدائها من خلال امتلاكها نظرة مستقبلية تستطيع بها مواكبة التطور المستمر فى صناعة النقل البحرى ومواجهة تحديات المنافسة مع الطرق البديلة، وهو ما ظهر جلياً فى جدوى مشروع القناة الجديدة.