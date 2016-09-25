مصادر: تأجيل زيارة رئيس الوزراء إلى البحيرة

أكدت مصادر مطلعة بمحافظة البحيرة، تأجيل زيارة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، للمحافظة والتى كان مقرر إجراءها اليوم الأحد بمرافقة وزراء الاسكان والتموين والصحة والتعليم العالى والكهرباء والتنمية المحلية.

فيما لم يصدر أى بيان رسمى من مجلس الوزراء حتى الآن، يؤكد تأجيل الزيارة.

يذكر أن برنامج زيارة رئيس الوزراء، التى تم تأجيلها وفق المصادر، تشمل تفقد استاد دمنهور ومستشفى دمنهور التعليمى ومجمع الصوامع ومحطة وسحارة الرى الواقعة على مصرف الخيرى، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة البحيرة ومتابعة جاهزية الأجهزة التنفيذية لمواجهة السيول المتوقعة فى فصل الشتاء.