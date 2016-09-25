منتدى «قدوة» في أبوظبي يحتفي بالمعلم 5 أكتوبر المقبل

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلنت وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم، إقامة منتدى «قدوة» للاحتفاء بالمعلم بالتزامن مع يوم المعلم الذي يصادف الخامس من أكتوبر المقبل.

ويأتي إطلاق المنتدى الذي تستمر فعالياته ليوم واحد ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإيمانه العميق بمحورية دور المعلم في العملية التعليمية بما يحمله من أمانة ورسالة نبيلة في بناء الإنسان، وإعداد أجيال الغد لتكون عدة الحاضر وعماد المستقبل.

وسيناقش الحدث مستقبل العملية التعليمية في العصر الرقمي في إطار رؤية الوزارة والمجلس الرامية إلى النهوض بقطاع التعليم في ظل عالم سريع التغير، وكذلك مشهد التعليم الذي يتطور باستمرار ووسائل التعاون بهدف إعداد وتأهيل الطلبة للمستقبل.

وسيقام خلال المنتدى الذي تستضيفه أبوظبي حفل تكريم للمعلمين الذين أظهروا دوراً استثنائياً خلال مسيرتهم التعليمية في رعاية وإعداد جيل المستقبل، والمعلمين الأكثر إلهاماً وعطاء في الدولة.

كما سيقام معرض تعليمي مصاحب للمنتدى، من المتوقع أن يحضره حوالي 3500 معلم من مختلف أنحاء دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي، من أجل الحصول على فرصة استكشاف وتجربة التقنيات وأساليب التدريس الجديدة التي بدأت بالفعل في تغيير مشهد التعليم.

وسيحتضن المعرض أحدث الابتكارات في مجال التعليم، التي تشمل أقساماً متخصصة في مجالات «إنترنت الأشياء»، والروبوتات بما في ذلك الرجل الآلي ذو الشكل البشري «ناو»، وسيشهد المعرض أيضاً مشاركة كل من وكالة الإمارات للفضاء وشركة مصدر ومعهد مصدر وشركة ستراتا.

وقال معالي حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم: إن التعليم استحوذ دائماً على مكانة مهمة وحيوية في فكر القيادة الحكيمة منذ بدايات تأسيس الدولة، باعتبار أن الاستثمار في الشباب هو الركيزة الأساسية في مسيرة بناء وتنمية الوطن.

وأكد معاليه أن المنتدى يشكل انعطافة مهمة، تبرز مكانة التعليم وأهميته ومدى تطوره، وفي الوقت ذاته يوجه اهتمامه نحو المعلم الذي يلعب دوراً أساسياً في تطور المنظومة التعليمية وإعداد الشباب للمستقبل متسلحين بالعلم والمعرفة والقيم الفاضلة.

من جهته، أكد الدكتور علي راشد النعيمي، المدير العام لمجلس أبوظبي للتعليم، أن منتدى «قدوة» يترجم رؤية القيادة الحكيمة للتعليم باعتباره أحد أولوياتها ويعزز مكانة المعلم من خلال مشاركته في نقاشات هذا المنتدى وتكريم المتميزين منهم، وهو ما يلبي طموحات الدولة المستقبلية.