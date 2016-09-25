«إدارة مكافحة المخدرات» بشرطة دبي تتلقى 287 مكالمة في 8 أشهر

أكد العقيد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، أن الرقم المجاني للإدارة، وهو 800400400، تلقى خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الجاري، 287 مكالمة، بمعدل مكالمة بكل يوم.

مشيداً بتعاون الجمهور مع الإدارة من حيث مُبادرتهم بالاتصال وكسر حاجز الخوف والرهبة، والإفصاح عن معلومات كثيراً ما تكون مفاتيح لحل العديد من القضايا، إضافة لمساهمة هذه المكالمات والمعلومات في إنقاذ العديد من الشباب الذين قد يكونوا على وشك الوقوع في براثن المخدرات.

وقال العقيد حارب إن ثقة الجمهور بالرقم المجاني للإدارة، يدفعنا لأن نواصل تقديم خدماتنا للجمهور بصورة أفضل وأكثر حرفية، وهذا الرقم يَنُم على أن الجمهور متعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وحريص على جعل دبي والإمارات خالية من المخدرات بكافة أنواعها وأشكالها وأصنافها.

حيث إن تنوع مكالماته بمختلف الأوقات والأيام، ينم على أن الجميع يعيش بسفينة واحدة، ويهمه سلامتها وسلامة ركابها، موضحاً أن الكثير من المكالمات ترد من قبل أولياء الأمور، تطلب المساعدة في علاج أحد أبنائها من الإدمان، ونحن بدورنا، وطبقاً للمادة 43، والتي تفيد بأنه من يتقدم من تلقاء نفسه طلباً للعلاج يعفى من العقوبة، ويتم تحويله لأحد المراكز الصحية المعتمدة.

وأضاف العقيد عيد ثاني، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لا يقتصر دورها على المكافحة والضبط، وإنما يمتد نشاطها للتوعية والتَقَصِي والرعاية اللاحقة، وهذا يتطلب حلقة وصل تربطنا بالجمهور، ولهذا، فإن الرقم المجاني قدم العديد من الخدمات للإدارة ولأولياء الأمور.