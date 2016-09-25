إنجاز %87 من أعمال إنشاء مدينة الشيخ شخبوط الطبية

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) عن إنجاز نسبة 87% من أعمال مدينة الشيخ شخبوط الطبية وفق الخطة المتبعة تمهيداً لتسليمها لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) بداية الربع الرابع من العام المقبل.

وذلك في إطار حرصها على تجسيد رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نحو توفير خدمات الرعاية الصحية، ضمن إطار أهداف خطة أبوظبي، ووفق جودة عالية تلبي حاجات الفرد والمجتمع.

وقال المهندس علي الحاج المحيربي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة إنشاء المباني بالإنابة في شركة «مساندة»، إن هذا الصرح الرائد يترجم اهتمام حكومة أبوظبي بصحة الإنسان باعتباره المحور الأساسي لعملية التنمية.