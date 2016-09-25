سيف وحامد وخالد بن زايد يعزّون في شهيد الوطن سعيد الفلاسي

قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن سعيد عنبر جمعة الفلاسي الذي ارتقى شهيداً، متأثراً بجروح أصيب بها أثناء مشاركته ضمن قواتنا المسلحة الباسلة في عملية إعادة الأمل والشرعية في اليمن الشقيق التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة على رأس التحالف العربي.

وأعرب سموهم، خلال زيارتهم أمس مجلس العزاء في منطقة الوصل بدبي، عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لوالد وذوي الشهيد الفلاسي، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُنزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يُسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

مواساة

إلى ذلك، قدّم الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، أمس، واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن سعيد عنبر جمعة الفلاسي.

وتوجه الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي بالدعاء إلى الله تعالى أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقاً، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.