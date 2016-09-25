ملتقى «حماية الدولي» الثاني عشر ينطلق اليوم لبحث قضايا المخدرات

كشف العقيد الدكتور إبراهيم الدبل، مدير إدارة خدمة التدريب الدولي المنسق العام لبرنامج حماية الدولي، عن أعمال ملتقى «حماية الدولي» الثاني عشر لبحث قضايا المخدرات، الذي ينطلق اليوم في فندق الانتركونتيننتال فيستيفال سيتي بدبي ويستمر 3 أيام، بحضور عدد من صناع القرار والخبراء والمختصين والمشرعين، بهدف بحث ومناقشة القضايا المتعلقة بالمخدرات، والتوعية بمخاطرها ووضع حلول من شأنها القضاء عليها.

وقال العقيد الدبل: إن الملتقى سيتضمن 6 جلسات و21 محوراً و23 متحدثاً وورشة دولية، إضافة لحضور 28 طالباً من خريجي الدبلوم الإلكتروني، وتقديم 10 أبحاث في الدبلوم، ومطبوعات ذات علاقة، مشيراً إلى أن الملتقى سيتناول في اليوم الأول التطورات العلمية واتجاهات الانتشار، والتأثيرات الصحية والاجتماعية للمنشطات «الإمفيتامينات والكابتجون»، والجهود الدولية في الرقابة عليها، إلى جانب عرض فيلم درامي قصير بعنوان «حكاية روح» سيناريو بلال ميرزا وإخراج صابر الذبحاني، بمشاركة عدد من الممثلين الإماراتيين، ويتناول الفيلم أحداث وقوع شابين من أسرة واحدة ضحايا لآفة المخدرات ووفاتهما، وما تسبب به ذلك من حزن ومأساة اجتماعية ونفسية على الأسرة.

وأضاف أن اليوم الأول سيتضمن أيضاً عرضاً لأعمال الطلاب الذين شاركوا في مسابقة «حماية الطلاب» في موسمها الثالث، التي تتضمن أفلاماً قصيرة، وعبارات مؤثرة، وصوراً فوتوغرافية، ورسمات معبرة وانفوغرافيك، وسيتم تقديم جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأربعة الأولى.

وقال العقيد الدبل: إن برنامج اليوم الثاني سيحتوي على عدد من المحاور الرئيسة التي شملت الجهود الوطنية في خفض الطلب على الأمفيتامينات والكابتجون، وعوامل النجاح وأسباب الفشل، والتجارب والتحديات مع عرض للتجارب الدولية والعربية.

وسيتضمن اليوم الثالث ورشة تدريبية عن المنشطات تشمل الردود الدولية والإقليمية والوطنية للسيطرة على الأمفيتامينات والكابتجون، وخدمات الأدلة الجنائية ذات الجودة للتحريات والحد من المنشطات.