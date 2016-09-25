جامعة زايد تبحث مع السفارة اليمنية التعاون العلمي

استقبل الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، سلطان صالح الباكري نائب السفير اليمني لدى دولة الإمارات، الذي زار فرع الجامعة في أبوظبي للتعارف وتوثيق التواصل وبحث إمكانات تعزيز التعاون العلمي.

ورحب المهيدب بنائب السفير اليمني واستعرض خلال اللقاء مسيرة الجامعة وتجربتها في توفير بيئة تعلم فريدة ومثمرة لطلبتها تتوافق مع أفضل المعايير العالمية.

وأشار إلى أن المناهج والمساقات الأكاديمية التي تطورها الجامعة تساعد طلبتها على كسب مهارات وقدرات جديدة تتوافق تماماً مع احتياجات أسواق العمل، في الوقت الذي تؤهلهم للانفتاح على العصر ومواكبة معارفه وإتقان أدوات التواصل المعرفي التي توسع تجربتهم في التعلم، إضافة إلى أن الجامعة تتوخى تهيئة الطالب أو الطالبة للمشاركة بدور فعال في تطوير التنمية المستدامة التي تعمل الدولة على تحقيقها وفق رؤية بعيدة المدى.

تخصصات

وأطلع المهيدب نائب السفير اليمني على البرامج والتخصصات التي تطرحها كليات الجامعة في مرحلة البكالوريوس بمجالات الاتصال والإعلام، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والعلوم الطبيعية والصحية، العلوم الإدارية، التربية، الابتكار التقني، والفنون، إلى جانب برامج الماجستير التي تشمل تخصصات عدة في مختلف المجالات العلمية.

وعبر نائب السفير اليمني عن إعجابه بما شاهده في الحرم الجامعي وبالتجربة التعليمية الريادية التي تتبناها جامعة زايد في المنطقة والتي تواكب أحدث التطورات العالمية في هذا المجال.