مواطنون ضد الغلاء تدشن "بلاها كروت" لمواجهة جشع التجار وشركات المحمول

دعا محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، المواطنين إلى الاضراب عن شراء كروت شحن الهواتف المحمولة، بعد فرض ضريبة القيمة المضافة على الكروت، قائلاً إنه حال إضراب المستهلكين عن شراء كروت الشحن سترضخ شركات المحمول لحملة المواطنين وستتحمل ضريبة القيمة المضافة .

وقال العسقلانى، فى حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحيمد مقدم برنامج "حوار القاهرة" المذاع على شاشة "سكاى نيوز عربية"، إنه قام بتدشين حملة "بلاها كروت"، من 1 إلى 6 أكتوبر للتصدى لجشع شركات المحمول والتجار فى فرض ضريبة القيمة المضافة على العملاء.

وتابع :"يجب على شركات المحمول أن تعى أنهم خدامين عند العملاء، وليس العكس"، مراهنا على السوشيال ميديا والإعلام فى لعب دور كبير فى نجاح الحملة على غرار "بلاها لحمة".