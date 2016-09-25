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"قطار السويس" يعود للعمل بعد خروجه عن القضبان

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"قطار السويس" يعود للعمل بعد خروجه عن القضبان "قطار السويس" يعود للعمل بعد خروجه عن القضبان

>السويس - سيد نون

عاد قطار السويس، إلى العمل بعد انتهاء العاملين بسكك حديد السويس من إصلاح خروج إحدى عجلات عربة القطار عن القضبان.

 

وقال مصدر مسئول بسكك حديد السويس، لـ"اليوم السابع"، إنه تم رفع عربة القطار التى خرجت عن القضبان وتم إصلاح العطل بعجلة العربة.

 

وأكد اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، أن القطار عاد للعمل وتم إصلاح العطل ولم يتعرض أحد من العاملين أو المواطنين لإصابات.

 

وكان قطار السويس، قد خرج عن القضبان بالقرب من منطقة العوايد بالسويس ولم يتسبب فى انقلاب العربة التى خرجت عن القضبان.


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