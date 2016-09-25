برج السرطان حظك اليوم الأحد 25 سبتمبر 2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

مهاراتك فى العمل فى تقدم وتطور مستمر حتى بعض العقبات غير المتوقعة التى ستفاجئك يمكنك أن تتغلب عليها رغم شعورك بالتوتر والانزعاج. حاول فقط أن تتخلص من مخاوفك على الصعيد المالى فتطور مهاراتك هذه ستحقق لك تحسنًا على الصعيد المالى وستتمكن قريبًا من الوفاء بالكثير من التزاماتك.

على الصعيد العاطفي:

مشاكلك على الصعيد الاسرى قد تؤثر بالسلب على علاقتك العاطفية فحاول أن تفصل بين علاقاتك وتضع حدودًا بين المشاكل فى الجانبين كى لا تجد أن كل علاقاتك الإنسانية تنهار فى لحظة واحدة.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

بعض الاسترخاء والرياضة يمنحونك ما تحتاجه من سبيل لتفريغ الشحنة السلبية والشعور بالتوتر والضغط، وتجعلك تتخلص من الكثير من مشاكلك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

اكتئابك فى الايام الماضية بدأ يقل تدريجيًا وكلما انسجمت مع حياتك وتعلمت كيف تعيش اللحظة كلما اختفى هذا الاكتئاب وأصبحت قادرا على الاستمتاع بحياتك، كما أن التقدم على صعيد العمل يساهم كثيرًا فى تحسين حالتك النفسية.