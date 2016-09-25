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برج القوس حظك اليوم الأحد 25 سبتمبر 2016

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برج القوس حظك اليوم الأحد 25 سبتمبر 2016 برج القوس حظك اليوم الأحد 25 سبتمبر 2016

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على الصعيد المهنى

يمكنك تحسين العمل الفردى الخاص بك إذا كنت فى حالة تأهب ويقظة حول ما يفعله الآخرون، كما عليك الاستفادة من تجاربك الماضية .

 

على الصعيد العاطفى

أنت عاطفى وتشهد علاقة قوية جداً مع شريك حياتك، فكل علاقة تحتاج مساحة معينة لكى تنمو وتزدهر، كما يمكنك زيارة اصدقائك وعائلتك فهى بحاجة لك.

 

على الصعيد الصحى

مارس التمارين الرياضية بانتظام واتبع نظام غذائى فالوقت ملائم لتذوق الأطعمة المفضلة لديك.

 

توقعات علماء الأبراج

استمتع بالتواصل مع صديق قديم وأفراد الأسرة، ومن الأفضل أن عدم البدء بأى أشياء تجريبية اليوم إذا كنت تحاول الحصول على وظيفة أو مشروع وتأكد من قدرتك على النجاح.


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مصر 365

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