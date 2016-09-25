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برج الأسد حظك اليوم الأحد 25 سبتمبر 2016

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برج الأسد حظك اليوم الأحد 25 سبتمبر 2016 برج الأسد حظك اليوم الأحد 25 سبتمبر 2016

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برج الأسد على الصعيد المهني:

تحتاج لبعض الأشياء لتحفيزك على التحمس للعمل والبقاء فيه ومع الوقت ستتمكن من الاندماج شيئًا فشيء فى تفاصيله وكلما أحرزت تقدما فيه كلما تمكنت من المواصلة أكثر فلا تستسلم لشعورك اليائس بعدم القدرة على الاندماج.

 

على الصعيد العاطفي:

هذا الوقت هو الأنسب لكى تحاول مراجعة العلاقة العاطفية التى تعيشها الآن على ضوء المعلومات الجديدة التى عرفتها فى الفترة الأخيرة عن شريكك ولكن يجب أن تضع فى اعتبارك أيضًا كل ما اخفيته عن شريكك خلال الفترة الماضية وتكون أقل قسوة معه.

 

برج الأسد على الصعيد الصحي:

راجع أسلوب حياتك فى هذه الأيام وستكتشف السبب فى تدهور حالتك الصحية لهذه الدرجة فى الفترة الأخيرة، فغالبًا ما ستجد أن طعامًا تأكله هو المتهم الرئيسى فى هذه المشكلة التى تعيشها هذه الأيام.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

انت بحاجة ماسة لاتخاذ قرارات حاسمة ومصيرية فى هذه الأيام وأن تكف عن التعامل بشكل عاطفى مع الامور خاصة على الصعيد المهنى وفى علاقاتك مع زملاء العمل.


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مصر 365

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