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برج الثور حظك اليوم الأحد 25 سبتمبر 2016

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برج الثور حظك اليوم الأحد 25 سبتمبر 2016 برج الثور حظك اليوم الأحد 25 سبتمبر 2016

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برج الثور على الصعيد المهنى..

ترقيات قريبة تحسن من حالتك المزاجية، وتتأكد وجهات نظرك فى عدد من المشروعات التى شاركت فى التحضير لها، قدرتك على الإبداع تظهر عندما تختفى الأجواء الروتينية، اغتنم هذه الفرصة ولا تؤجل تنفيذ أى من أفكارك.

 

برج الثور على الصعيد العاطفى ..

الغيرة الزائدة لا تظهر على مولود الثور إلا بعد التأكد من مشاعره تجاه شخص معين، لا تخفى مشاعر غيرتك خلف العصبية والكلمات الحادة، فمصارحة الحبيب أفضل فى الفترة الحالية، وستعطى قوة إلى شكل العلاقة.

 

على الصعيد الصحى ..

الحاجة إلى الابتعاد عن التدخين أصبحت مُلحة بعد أن بدأت المشاكل الصحية فى الظهور عليك، السعال وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعى من أبرز الأعراض التى تلزمك بزيارة عاجلة للطبيب.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش لحظات مضطربة بسبب عدم قدرته على مصارحة الحبيب بمشاعره، والوقت الآن مناسب لأخذ خطوات جادة فى علاقته بشريك حياته، وحالة مزاجية جيدة تعطيه قدرة على الإنجاز فى النواحى المهنية.


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مصر 365

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