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برج الجدى حظك اليوم الأحد 25 سبتمبر 2016

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برج الجدى حظك اليوم الأحد 25 سبتمبر 2016 برج الجدى حظك اليوم الأحد 25 سبتمبر 2016

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على الصعيد المهنى

الأوقات الصعبة قد ولت بعد أن تعاملت بنجاح مع العقبات، الأمر يتطلب ضرورة للحفاظ على هدوء أعصابك و الوقت مناسب لاستثمار هذه الأموال لأجل طويل.

 

على الصعيد العاطفى

عليك التواصل مع شريك الحياة وتلبية احتياجاته الخاصة بطريقة واضحة، فغموضك الفترة الماضية تسبب فى خلق التباس فى العلاقة الخاصة بك، وهذا يوم مثالى لإزالة كل سوء فهم وتجديد حيوية العلاقة كما قد تتعلقم شئ من شريك حياتك غير متوقع تماماً ومثير للدهشة.

 

على الصعيد الصحى

أحياناً ننسى أن نستمتع بحياتنا اليومية، فعليك إعداد استبيان وتحضير الإجابات التى تريدها لتحديد قائمة بما يجعلك سعيد.

 

توقعات علماء الأبراج

كنت تشعر بالخلط فى الأحداث والمعلومات، عليك الاستماع للصوت الداخلى الخاص بك فهو دليلك الخاص لانقاذ حياتك.


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مصر 365

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