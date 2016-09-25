برج الحمل حظك اليوم الأحد 25 سبتمبر 2016

برج الحمل على الصعيد المهنى..

البحث عن مشاكل لتعليق أخطائك المهنية عليها يعتبر نوع من الهروب من المسئولية، الوقت الآن لا يسمح بأى نوع من الاستهتار، أنت منوط بمسئوليات كبيرة عليك تنفيذها على الوجه الأكمل، بعيداً عن أى مشاكل لا علاقة لها بالعمل.

برج الحمل على الصعيد العاطفى ..

خبر سار يدخل السرور على قلبك، وتفاهم مع شريك الحياة فى العديد من الأمور الشخصية، تعيش هذه الأيام فى حالة من الاستقرار العاطفى بعد فترة التوتر التى لمت بعلاقتك بالحبيب فى الأيام الماضية.

على الصعيد الصحى..

انتبه لتناولك وجبات دسمة قبل الذهاب إلى النوم، زيادة الوزن والكوليسترول من أبرز المشاكل التى باتت قريبة جداً منك، عليك الإقلاع عن هذه العادة سريعاً حتى تتدارك الموقف.

توقعات علماء الفلك لمولود الحمل..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعود إلى طبيعته الهادئة فى التعامل مع شريك حياته، الأمر الذى من شأنه إعادة الاستقرار إلى العلاقة، ومشاكل مصطنعة تؤثر على سير عمله وتحتاج إلى التفكير بهدوء للخروج من هذا المأزق.