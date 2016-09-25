برج الحوت حظك اليوم الأحد 25 سبتمبر 2016

على الصعيد المهنى

تستطيع الحصول على فرصة للعمل فى النصف الثانى من اليوم، وتركز على التفاصيل الدقيقة فى أى عملية بيع أو شراء، كما تحتاج إلى تحقيق التوازن فى النفقات الخاصة بك .

على الصعيد العاطفى

تعانى من عدم الاستقرار العقلى، ولا تشعر بالذنب فالعلاقة التى تمر بها لا تستحق التمسك، فتستطيع الخروج من العلاقة الخاصة بك إذا كنت تعتقد أنك قوى بما فيه الكفاية .

على الصعيد الصحى

تحتاج إلى الابتعاد عن الوجبات السريعة فقد قمت بالإنغماس فى الوجبات السريعة أكثر من المعتاد فى الأيام القليلة الماضية، كما عليك تناول الكثير من الألياف الغذائية الغنية .

توقعات علماء الأبراج

أنت تريد أن تأخذ زمام المبادرة وإظهار السلطة الخاصة بك ومع ذلك انتبه لتصرفاتك فى هذا الأمر حتى لا تقع فى خطأ.