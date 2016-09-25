برج الدلو حظك اليوم الأحد 25 سبتمبر 2016

على الصعيد المهنى

اليوم تكون واثقاً وإيجابياً فيومك مناسب لتكسير أى مقابلة مع العميل ومع ذلك قد تتعرض لقضية تافهة فى النصف الثانى من اليوم، فتؤجل الخطط الخاصة بك من الترفيه أو التسلية.

على الصعيد العاطفى

تسعى ليوم جيد مع شريكك الروحى فتستطيع جذب شخص ما إليك كما يمكنك الخروج مع بعض الأصدقاء، فحاول القيام بشئ مختلف إذا كنت ستبقى داخل المنزل.

على الصعيد الصحى

قد تصاب ببعض العدوى الجلدية لذلك عليك استخدام مواد التجميل الصحية، فالامر ضرورى للحفاظ على صحتك كما عليك حماية العين من الغبار كى لا تصاب بالحساسية .

توقعات علماء الأبراج

أنت ذاهب لمواجهة تفاعل كبير اليوم فقد يتطلب منك الأمر شكل من أشكال المواجهة وكذلك الاعتدال، فسوف توفر الكثير من الغذاء الفكرى فلن تتسامح مع الانحرافات اليوم.