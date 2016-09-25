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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 25 سبتمبر 2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 25 سبتمبر 2016 برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 25 سبتمبر 2016

>كتبت رانيا علوى

على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الجوزاء يسير بخطى مميزة و خاصة انك بذلت الكثير من المجهود الفترة الماضية و ابرزت موهبتك كونك شخصية قيادية .

 

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى انك ستعلم الكثير من المعلومات عن شريكك وهو ما يجعلك قادر على فهم الكثير من تفاصيل شخصيته .

 

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجوزاء عليك الألتزام بروتين غذائى غنى بالفيتامينات وانت تتجنب تماما تناول الاطعمة المقلية لكى لا يزيد وزنك بشكل مبالغ فيه.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء ان هذه الفترة ستتلقى مكافأة مالية ستجعلك تسد جزء كبير من ديونك .


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