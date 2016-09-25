برج العذراء حظك اليوم الأحد 25 سبتمبر 2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج العذراء يحتاج للكثير من الدعم هذه الفترة فعليك أن تتخلص تماما من انفعالاتك و ردود افعالك الشديدة التى قد تجعلك محط انتقاد من قبل ممن حولك .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى يسير بخطى جيدة لحد كبير ، لا تتردد من محاولة التفاهم مع الشريك بالأمور التى تشغله و تحاول ان تساعده فى حل مشاكله .

برج العذراء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العذراء عليك ان تمارس الرياضة بشكل منتظم يوميا و خاصة الرياضات التى تتم ممارستها فى الهواء الطلق مثل اليوجا و المشى .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء اليوم ستلتقى أحد أصدقائك القدامى وهو ما سيدخل على قلبك السرور.