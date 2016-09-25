بالفيديو – مع أوزيل وسانشيز.. ستمتع يا أرسنال وتنهار يا تشيلسي

مع ميسوت أوزيل وأليكسيس سانشيز. أنت في أمان يا أرسنال وأنت في خطر كبير جدا جدا جدا يا تشيلسي.

ويحل تشيلسي ضيفا على أرسنال في قمة ودربي الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

أرسنال فقط هو من بدأ المباراة. ويا لها من بداية ممتعة ورائعة. ثنائية سانشيز وثيو والكوت تضع المدفعجية في المقدمة 2-0.

وفي الدقيقة 40 انطلق أوزيل من منتصف الملعب، وتحرك سانشيز عكس تحرك أوزيل قبل أن يمرر الأخير لأليكسيس ويواصل التحرك وسط لقطة غريبة من دفاع تشيلسي.

سانشيز يرسل عرضية مباشرة إلى أوزيل والذي يُسدد على الطائر ويكتب الهدف الثالث الرائع للمدفعجية أمام تشيلسي.

شاهد الهدف