بالفيديو – أوركسترا المدفعجية.. أرسنال يعزف انتصارا مهينا على تشيلسي

أوركسترا موسيقية رائعة. ألحان ميسوت أوزيل وأليكسيس سانشيز وثيو والكوت بقيادة آرسين فينجر. أرسنال يُمتع ويُبدع في انتصار ثلاثي "مهين" على تشيلسي.

وفاز أرسنال على تشيلسي بثلاثية مقابل لاشيء في قمة ودربي الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

أهداف المباراة جاءت عن طريق سانشيز ووالكوت وأوزيل في الدقائق 11 و14 و40.

ولم يُسدد تشيلسي إلا مرة وحيدة فقط على مرمى أرسنال وسط سيطرة وفرص وهجمات بالجملة من كتيبة المدفعجية.

وغاب المصري محمد النني عن قائمة أرسنال أمام تشيلسي. فشارك فرانسيس كوكلين بجانب سانتي كازورلا وأمامهما أوزيل وعلى طرفي الملعب أيوبي وثيو والكوت.

وفي الهجوم، سانشيز يهدد تشيلسي دائما وأبدا.

وعلى الجانب الأخر بدأ سيسك فابريجاس أساسيا مع ويليان ونجولو كانتي وماتيتش وأمامهم إدين أزار. وفي الهجوم المتألق دييجو كوستا.

البداية.. يا الله يا أرسنال

بداية ولا أروع في المباراة ولكن من جانب واحد فقط. أرسنال فقط في الميدان.

وضغط أرسنال بقوة من أجل تسجيل الهدف الأول وكان له ذلك. والسبب سانشيز وكاهيل.

واستغل سانشيز خطأ قاتلا من جاري كاهيل لينفرد بمرمى تيبو كورتوا ويضع "لوب" في شباك تشيلسي. شاهد الهدف

ولعب سانشيز مباراته الـ100 بقميص أرسنال لينجح في الاحتفال بهز شباك تشيلسي. وهو الهدف الـ47 له مع المدفعجية.

وقبل أن يستفيق تشيلسي جاءت لعبة رائعة على طريقة أرسنال كتبت الهدف الثاني للمدفعجية.

أوزيل ثم أيوبي ثم بيليرين ثم لمسة نهائية من والكوت تكتب الهدف الثاني لأرسنال.

وأنظر كيف جاء الهدف..

ولم ينجح أرسنال في هز شباك تشيلسي في أخر 6 مباريات ضد البلوز قبل أن يسجل ثنائية في 14 دقيقة. (شاهد – هدف أرسنال الثاني)

متعة أوزيل/ سانشيز

وقبل نهاية الشوط الأول اكتملت أوركسترا أرسنال بفضل الثنائي أوزيل وسانشيز.

وفي الدقيقة 40 انطلق أوزيل من منتصف الملعب، وتحرك سانشيز عكس تحرك أوزيل قبل أن يمرر الأخير لأليكسيس ويواصل التحرك وسط لقطة غريبة من دفاع تشيلسي.

سانشيز يرسل عرضية مباشرة إلى أوزيل والذي يُسدد على الطائر ويكتب الهدف الثالث الرائع للمدفعجية أمام تشيلسي.

شاهد الهدف

لينتهي الشوط الأول باكتساح تام لأرسنال لكتيبة تشيلسي وأنطونيو كونتي.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني سيطر أرسنال على مجريات اللعب معتمدا على المرتدات مع خطورة تظهر على فترات متباعدة للغاية لصالح تشيلسي.

الفرصة الأخطر والأوحد لتشيلسي جاءت عن طريق البديل ميكي باتشواي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ولكن بيتر تشيك ينجح في الحفاظ على نظافة شباك أرسنال قبل أن تنتهي المباراة بثلاثية أرسنالية.

ويعد انتصار أرسنال 3-0 أمام تشيلسي هو أكبر انتصار للمدفعجية منذ 1997 وقتها فاز الفريق 3-0.

ووصل أرسنال إلى النقطة 13 في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي.

بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة العاشرة في المركز الثامن.

شاهد الأهداف