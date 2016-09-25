بالفيديو - يوفنتوس يفوز على باليرمو بالنيران الصديقة

(إفي) أحرز المدافع إدواردو جولدانيجا هدفا بالخطأ في مرمى فريقه باليرمو ليمنح يوفنتوس فوزا ثمينا على ملعب "روبيرتو دي زيربي" في الجولة السادسة بدوري الدرجة الإيطالي.

وجاء الهدف في الدقيقة 49 عندما غير جولدانيجا مسار رأسية سهلة من داني ألفيش كان يبدو أنها في طريقها للحارس لتسكن زاوية المرمى.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط عن نابولي الذي سيحل ضيفا على كييفو فيرونا في وقت لاحق الأحد.

بينما تجمد رصيد باليرمو عند خمس نقاط في المركز السادس عشر.

ويرفع هذا الفوز من معنويات اليوفي الذي تنتظره مواجهة صعبة على ملعب دينامو زغرب الكرواتي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء القادم.

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