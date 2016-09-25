أخبار عاجلة

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع ك/ أحمد الشناوي لمناقشة بعض الحالات التحكيمية -
بدء انتخابات "أبو كبير" على مقعد المصيلحي -
8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مؤتمر كونتي - أنطونيو غاضبا: الآن.. تشيلسي فريق كبير على الورق فقط

Google+ Print
مؤتمر كونتي - أنطونيو غاضبا: الآن.. تشيلسي فريق كبير على الورق فقط مؤتمر كونتي - أنطونيو غاضبا: الآن.. تشيلسي فريق كبير على الورق فقط

هدوء. ثم غضب. صمت، ثم غضب مرة أخرى. هذا هو حال أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي عقب الهزيمة القاسية أمام أرسنال.

أرسنال أمتع وأقنع في انتصار ثلاثي أمام تشيلسي في قمة ودربي الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال كونتي عقب المباراة: "بدأنا المباراة بطريقة سيئة جدا".

وأضاف "يجب علينا العمل أكثر الآن. في الوقت الحالي تشيلسي أصبح فريقا كبيرا على الورق فقط".

ورفض كونتي التطرق للحديث عن أخطاء مدافعي البلوز فقط في المباراة، قائلا: "ليس من الجيد الحديث عن المدافعين. الأهم هو الحديث عن الفريق كمجموعة واحدة".

وأتم "نحن نفوز كفريق ونخسر كفريق. مجموعة واحدة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع