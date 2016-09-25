مؤتمر كونتي - أنطونيو غاضبا: الآن.. تشيلسي فريق كبير على الورق فقط

هدوء. ثم غضب. صمت، ثم غضب مرة أخرى. هذا هو حال أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي عقب الهزيمة القاسية أمام أرسنال.

أرسنال أمتع وأقنع في انتصار ثلاثي أمام تشيلسي في قمة ودربي الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال كونتي عقب المباراة: "بدأنا المباراة بطريقة سيئة جدا".

وأضاف "يجب علينا العمل أكثر الآن. في الوقت الحالي تشيلسي أصبح فريقا كبيرا على الورق فقط".

ورفض كونتي التطرق للحديث عن أخطاء مدافعي البلوز فقط في المباراة، قائلا: "ليس من الجيد الحديث عن المدافعين. الأهم هو الحديث عن الفريق كمجموعة واحدة".

وأتم "نحن نفوز كفريق ونخسر كفريق. مجموعة واحدة".